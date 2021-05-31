Лисин оценил заявление Белоусова о сверхприбыли металлургов в 100 млрд рублей

Основной владелец и глава совета директоров группы «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин прокомментировал заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова о том, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей. Он добавил, что эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

«Нахлобучить» — это не очень распространённый глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как «надвинутый на лоб или на глаза клобук». Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли», — передал слова Лисина РИА Новости его представитель.

Он также напомнил, что «у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды».

«Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает», — добавил Лисин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белоусова. Он отметил, что глава государства Владимир Путин в курсе данной ситуации. В Кремле добавили, что данный вопрос решает правительство совместно с бизнесом.