Глава ВТБ оценил идею по ограничению выдаваемых банками кредитов

Глава Банка ВТБ Андрей Костин на III съезде Ассоциации банков России оценил идею по количественному ограничению выдаваемых банками кредитов.

«Насчёт количественных ограничений кредитов. Нас, честно говоря, очень пугает то, что мы создаём прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, жёстко административным», — цитирует ТАСС Костина.

Он отметил, что «хотел бы, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много».

В марте глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя этого комитета Игорь Дивинский внесли в Госдуму законопроект, который наделяет Банк России полномочиями устанавливать ограничения на привлечение кредитов.

Также сообщалось, что Центробанк России подготовил доклад под названием «Обзор финансовой стабильности», в котором говорится о росте долговой нагрузки россиян.