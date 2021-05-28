Глава ВТБ оценил идею по ограничению выдаваемых банками кредитов
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«Насчёт количественных ограничений кредитов. Нас, честно говоря, очень пугает то, что мы создаём прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, жёстко административным», — цитирует ТАСС Костина.
Он отметил, что «хотел бы, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много».
В марте глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя этого комитета Игорь Дивинский внесли в Госдуму законопроект, который наделяет Банк России полномочиями устанавливать ограничения на привлечение кредитов.
Также сообщалось, что Центробанк России подготовил доклад под названием «Обзор финансовой стабильности», в котором говорится о росте долговой нагрузки россиян.