Эксперт дал прогноз по курсу доллара и евро летом 2021 года

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов дал прогноз по курсу доллара и евро летом 2021 года.

В беседе с газетой «Известия» Емельянов заявил, что курс валютной пары, вероятно, не выйдет из коридора плюс-минус 5—7% к текущим показателям. Таким образом, американская валюта может оказаться в диапазоне 68—78 рублей, европейская — в диапазоне 85—96 рублей.

«Такой прогноз основывается, во-первых, на ценах на нефть. Чем выше цены, тем больше вероятность корректировок валютных курсов вниз. Динамика цен на нефть положительная, и рассчитывать на их снижение вряд ли стоит из-за подготовки к сельхозсезону», — отметил специалист.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.