Эксперт рассказал о плюсах и минусах операции по покупке доли биткоина

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Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал об особенностях операции по покупке доли биткоина.
Эксперт рассказал о плюсах и минусах операции по покупке доли биткоина
  • Reuters

«Плюсы и минусы операции по покупке доли биткоина такие же, как и при покупке целой монеты. Но не стоит забывать, что при проведении сделок инвестор оплачивает определённую комиссию. Её размер устанавливается правилами торговой площадки», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, обычно комиссия составляет 2—3% независимо от объёма приобретаемого.

Как отметил Росс-Джонсон, заработать на покупке части биткоина вполне возможно — к примеру, приобрести часть монеты и распродать ещё более мелкими частями, увеличивая собственный процент.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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