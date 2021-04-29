В Кремле заявили о заинтересованности бизнеса в российском рынке
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Песков рассказал, что 29 апреля состоится встреча президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов Франции.
«Несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, отношения продолжают развиваться, бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке», — сказал Песков.
По его словам, российские власти продолжают сохранять свою заинтересованность в сотрудничестве с иностранным бизнесом, в том числе с французским, и поддержании привлекательной инвестиционной атмосферы.
Ранее Песков заявил, что указ о мерах против недружественных действий иностранных государств касается диппредставительств, но не бизнеса.