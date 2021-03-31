Состоялось первое заседание Московского совета предпринимателей
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Новый совещательно-консультационный орган создан для взаимодействия бизнес-сообщества со столичными властями.
В совет вошли предприниматели, представляющие разные отрасли городской экономики — торговлю, туризм, общепит, промышленность, креативные индустрии, современные технологии.
«Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
На первом заседании был утверждён регламент, сопредседатели и координаторы рабочих групп, рассмотрен план работы на год. Председателем совета стал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.