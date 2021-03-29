Эксперт оценил ситуацию в российской экономике на фоне пандемии
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«Государство и общество сегодня находятся в новых реальностях, где коронавирус безапелляционно вносит изменения в принятые решения как на государственном уровне, так и на уровне отдельных домохозяйств», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил Кудряшов, в целом отечественная экономика успешно прошла «тест пандемией», сохранив макроэкономическую стабильность.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о темпах восстановления отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии.