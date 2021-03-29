Эксперт оценил ситуацию в российской экономике на фоне пандемии

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Доцент факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС Вадим Кудряшов оценил ситуацию в российской экономике на фоне пандемии.
Эксперт оценил ситуацию в российской экономике на фоне пандемии
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Государство и общество сегодня находятся в новых реальностях, где коронавирус безапелляционно вносит изменения в принятые решения как на государственном уровне, так и на уровне отдельных домохозяйств», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Кудряшов, в целом отечественная экономика успешно прошла «тест пандемией», сохранив макроэкономическую стабильность.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о темпах восстановления отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии.

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