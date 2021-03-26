Эксперт прокомментировал проект ЦБ по сбору монет у россиян

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Кандидат экономических наук Юрий Юденков высказал мнение, что эмиссия новых денег, особенно монет, обходится Центробанку слишком дорого, поэтому проект регулятора по изъятию монет у населения — попытка сократить возможные расходы.
Эксперт прокомментировал проект ЦБ по сбору монет у россиян
  • Reuters

В беседе с телеканалом «Звезда» он рассказал, что в некоторых российских регионах физически не хватает мелочи, которая находится на руках у населения.

«Чтобы не чеканить новые, решили провести эксперимент и за живые бумажные деньги предлагают гражданам сдать монеты, тем самым ЦБ не нужно будет выпускать новые. Функция ЦБ — обслуживание денежного оборота. У регулятора локальная проблема — нехватка мелочи в регионах. Собрать металл, выплавить определённым образом, добиться такого качества, чтобы не подделать, — удовольствие не из дешёвых», — подчеркнул Юденков.

По данным Центробанка, на начало этого года в обращении находилось 69,126 млрд монет на общую сумму свыше 113 млрд рублей.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» оценил сообщения о росте выпуска цифровых банковских карт.

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