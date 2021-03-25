Власти Ставрополья заявили о росте инвестиций во время пандемии
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Об этом сообщает newstracker.ru.
Как заявил губернатор Владимир Владимиров на совещании по инвестиционной политике, объём капиталовложений в экономику края в 2020 году составил 232 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем в 2019 году.
«Залог развития края в таких условиях — дальнейшее привлечение инвесторов. Это постоянная задача», — сказал глава региона.
На данный момент в крае реализуются 243 инвестиционных проекта стоимостью 245 млрд рублей.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашения с инвесторами Шарканского и Ярского районов.