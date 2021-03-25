Экономист оценил перспективы использования пластиковых карт

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Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько оценил перспективы использования пластиковых карт.
Экономист оценил перспективы использования пластиковых карт
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он привёл наблюдения ряда банков о том, как россияне активируют карты. У них были варианты: прийти и получить карту в отделении или с помощью онлайн-кабинета активировать виртуальную карту. Гинько отметил, что всё больше граждан выбирают вторую опцию.

«Пластиковые карты — это будет некий нишевой сегмент, когда людям будет удобно пластиковыми картами расплачиваться так же, как удобно наличными деньгами. Но большинство лет через пять уже будут пользоваться виртуальными картами, с помощью смартфонов», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал работу по созданию цифрового рубля.

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