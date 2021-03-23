Дуров заявил о привлечении Telegram $1 млрд от размещения бондов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что компания привлекла со всего мира более $1 млрд от размещения бондов. По словам предпринимателя, это позволит компании развиваться, оставаясь независимой.

Как отметил Дуров, эти же ресурсы поспособствуют развитию стратегии монетизации, о которой было заявлено в декабре 2020 года.

Кроме того, 23 марта инвестиционные фонды из Абу-Даби Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners сообщили, что приобрели пятилетние бонды Telegram на сумму $150 млн, пишет Emirates News Agency.

Также об инвестиции в компанию рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда.

В конце прошлого года основатель Telegram рассказал, что с 2021-го сервис начнёт монетизироваться за счёт платных дополнительных функций. При этом все текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными.