Эксперт оценил перспективы энергетической промышленности

Телеведущий, журналист, заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилёв оценил перспективы энергетической промышленности.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что у России «завидный» энергобаланс.

«В России 20% энергетики — электричество вырабатывается на гидроэлектростанциях, около 13% — на атомных, до сих пор в районе 10% — на угле. Дальше — газ, совсем новомодная альтернатива, как ветряки и солнечные батареи — всего 1%», — сказал Брилёв.

По его словам, если в какой-то день не будет солнца и солнечные батареи встанут, то поможет электростанция, а если не будет ветра, то работает атом.

Как прогнозирует эксперт, добыча угля, нефти и газа будет сокращаться. Вместе с тем, отметил Брилёв, они ещё очень потребуются в нефтегазохимии и так далее.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.