В Москве открывается приём заявок на получение субсидий для промышленных предприятий

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С понедельника, 22 марта, промышленные предприятия Москвы смогут подать заявку на получение субсидий для возмещения затрат по лизингу, на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение оборудования, а также на подключение к инженерным сетям.
В Москве открывается приём заявок на получение субсидий для промышленных предприятий
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На получение субсидий могут претендовать все промышленные предприятия столицы, в том числе организации со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица предоставляет субсидии промпредприятиям с 2012 года, за это время общая сумма одобренных заявок превысила 3,3 млрд рублей.

В 2020 году был подписан 41 договор о предоставлении субсидий на сумму почти 770 млн рублей.

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