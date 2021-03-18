В Крыму рассказали о мерах поддержки бизнеса во время пандемии

В Крыму на поддержку предпринимателей в период пандемии было выделено почти 2,5 млрд рублей.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Министерство экономического развития республики.

Организации и ИП, в наибольшей степени пострадавшие от пандемии коронавируса, имеют право на компенсацию затрат, связанных с сохранением занятости своих работников.

В 2020 году на эти цели было выделено более 1,5 млрд рублей.

В 2021-м по состоянию на 15 марта поддержку получили 1 396 субъектов хозяйствования на сумму 934,6 млн рублей.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.