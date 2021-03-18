Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

Вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.

«Возможно, если правительство снизит налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, тогда нефтяным компаниям будет экономически выгодно реализовывать нефтепродукты внутри страны, а не отправлять их на экспорт», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, любая компания работает для извлечения выгоды.

По его словам, корректировка демпферного механизма говорит о том, что власти практически с начала года ведут переговоры с нефтяными компаниями, чтобы они обеспечили внутренний рынок нефтепродуктами.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.