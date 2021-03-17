Эксперт оценил сообщения о росте выпуска цифровых банковских карт

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил сообщения о росте выпуска цифровых банковских карт.

«На рост я бы не обращал особого внимания, потому что люди, поддаваясь вот этой массовой агитации брать карты, берут карты, но они спящие. 40% карт — неработающие», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, обычно человек работает с одной картой, максимум с двумя.

Как отметил эксперт, он не видит особых рисков при использовании цифровых карт, так как их выпуском занимаются в основном крупные банки.

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.