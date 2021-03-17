К Московскому инновационному кластеру присоединилось более 20 тысяч организаций

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К Московскому инновационному кластеру i.moscow присоединилось более 20 тыс. организаций.
К Московскому инновационному кластеру присоединилось более 20 тысяч организаций
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пользователи платформы — стартапы, промышленные предприятия, технокомпании, институты развития, научные и образовательные учреждения.

«14 тыс. из них работают в Москве, ещё 6 тыс. — это партнёры, представляющие практически все регионы нашей страны. За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в 2020 году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в 2021-м проводится совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашения с инвесторами Шарканского и Ярского районов.

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