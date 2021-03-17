Песков прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в стране.
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Нужно исходить из того, что нежелательные скачки (цен. — RT), которые имели место ранее, в том числе в 2018 году, стали причиной для разработки специального демпферного механизма, который призван демпфировать изменения, связанные с мировой конъюнктурой цен на нефть», — заявил Песков.

Он добавил, что «правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо».

Министерство энергетики России сообщило, что не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо.

Ранее Счётная палата заявила, что в 2021 году Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года.

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