Открылась регистрация на Красноярский экономический форум «Экономика и пандемия: российский взгляд». Даты проведения — с 12 по 16 апреля 2021 года.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.

Основной площадкой форума станет Сибирский федеральный университет.

Ключевыми темами будут «Стратегия развития экономики России — 2035», «Инвестиции в будущее и настоящее РФ», «Новые компетенции и кадры», «Цифровизация и новые технологии», «Экология и человек в постпандемическом мире», «Промышленность и передовые производственные технологии», «Пространственное развитие», «Ресурсы и энергетика».

Обсуждения пройдут в офлайн- и онлайн-форматах.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало об онлайн-форуме «Мой бизнес — мой Start-up: цифровая эволюция бизнеса» в Удмуртии.