Открылась регистрация на Красноярский экономический форум
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.
Основной площадкой форума станет Сибирский федеральный университет.
Ключевыми темами будут «Стратегия развития экономики России — 2035», «Инвестиции в будущее и настоящее РФ», «Новые компетенции и кадры», «Цифровизация и новые технологии», «Экология и человек в постпандемическом мире», «Промышленность и передовые производственные технологии», «Пространственное развитие», «Ресурсы и энергетика».
Обсуждения пройдут в офлайн- и онлайн-форматах.
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