Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган оценил ситуацию на валютном рынке.

«Начался интенсивный исход из акций роста компаний, которые ещё недавно были фаворитами и стоили невероятных денег. Куда пошли деньги? Всё туда же: на фондовый рынок, в частности, в доллар. Поэтому пошло некое укрепление американской валюты относительно других», — заявил он в беседе с Nation News.

В частности, отметил он, за короткий период времени заметно просели турецкая лира, южноафриканский рэнд, бразильский реал. Как считает Коган, это глобальный процесс.

По словам эксперта, излишнее укрепление доллара или евро невыгодно инвесторам.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.