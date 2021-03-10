Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
  • Reuters

«Начался интенсивный исход из акций роста компаний, которые ещё недавно были фаворитами и стоили невероятных денег. Куда пошли деньги? Всё туда же: на фондовый рынок, в частности, в доллар. Поэтому пошло некое укрепление американской валюты относительно других», — заявил он в беседе с Nation News.

В частности, отметил он, за короткий период времени заметно просели турецкая лира, южноафриканский рэнд, бразильский реал. Как считает Коган, это глобальный процесс.

По словам эксперта, излишнее укрепление доллара или евро невыгодно инвесторам.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить