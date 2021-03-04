В Тюменской области рассказали о поддержке социальных предприятий

В Тюменской области рассказали о новых мерах поддержки социальных предприятий.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

«В 2021 году впервые планируется предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которые вошли в перечень социальных предприятий», — рассказали в фонде.

Для получения субсидий компании должны будут пройти обучение, а также софинансировать половину расходов на реализацию проектов.

Средства выделит Минэкономразвития России, а распределит их Департамент инвестполитики региона. Приём заявок начнётся в июле.

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