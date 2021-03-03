Объём экспорта предприятий Москвы составил $39,86 млрд в 2020 году

Объёмы несырьевого неэнергетического экспорта предприятий Москвы увеличились в 2020 году на 31% и достигли $39,86 млрд.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на блог мэра Москвы Сергея Собянина.

Столичные товары поставлялись в 183 страны.

«А в список крупнейших импортёров продукции Made in Moscow вошли не только традиционные партнёры — Белоруссия и Казахстан, но и Китай, США, Германия и Япония», — уточнил Собянин.

В настоящее время Москва экспортирует в другие страны механическое оборудование, технику и компьютеры, автомобили, химическую продукцию, а также конфеты, напитки и мясные деликатесы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём экспорта.