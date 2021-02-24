Власти Москвы рассказали о ситуации с несырьевым неэнергетическим экспортом

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные предприятия нарастили долю несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) на 31% по итогам 2020 года.

Об этом сообщает ФАН.

Таким образом, несырьевой и неэнергетический экспорт российской столицы составил $39,86 млрд.

Наибольшей популярностью за рубежом пользовалось произведённое в Москве техническое оборудование.

Лидерами сельскохозяйственного сектора стали хлебобулочные и шоколадные изделия, а также корма для животных. Активнее всего их закупали Белоруссия, Казахстан, Турция и Китай.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.