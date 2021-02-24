Власти Москвы рассказали о ситуации с несырьевым неэнергетическим экспортом
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Таким образом, несырьевой и неэнергетический экспорт российской столицы составил $39,86 млрд.
Наибольшей популярностью за рубежом пользовалось произведённое в Москве техническое оборудование.
Лидерами сельскохозяйственного сектора стали хлебобулочные и шоколадные изделия, а также корма для животных. Активнее всего их закупали Белоруссия, Казахстан, Турция и Китай.
Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.