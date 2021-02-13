В Нижнем Новгороде обсудили вопросы партнёрства ОПК и ТЭК

В Нижнем Новгороде обсудили вопросы использования научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли, мероприятие состоялось на производственной площадке АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

В частности, на площадке обсуждалась роль концерна «Алмаз — Антей» в деле импортозамещения в условиях санкций.

Как рассказал заместитель генерального директора концерна Александр Ведров, на площадке форума были представлены образцы серийной продукции, разработанной за последние два с половиной года.

«Как раз в этом зале представлены: это компрессорная установка по-простому (она очень сложно называется, для понимания — это компрессорная установка для заправки автомобилей природным газом). Не секрет, что природный газ, к примеру, намного более экологичен, экономически выгоден, но вопрос в создании массовой инфраструктуры, чтобы водители не задумывались, где они могут заправить свой автомобиль», — сказал Ведров.

Он отметил, что планируется запустить серийное производство разработки после окончания испытаний, а контракт с «Газпромом» уже подписан.

Ведров также рассказал об опытном образце системы подводной добычи газа.

«Сделан опытный образец и испытан год назад. Сейчас мы уже серийно изготавливаем эту продукцию. Контракт у нас примерно на 25 млрд, но потенциальная ёмкость рынка огромная», — сказал он, подчеркнув, что ранее оба примера продукции никогда в России не производились, а в мире «всего три компании, которые производят это оборудование, и оно попало в список санкционного оборудования».

Как отметил по итогам закрытого совещания первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов, предприятия ВПК и ТЭК смогли достичь понимания, что они «разговаривают на одном языке».

«Нам понятны правила игры, нам понятны рыночные ниши, которые сейчас не заняты на ТЭК», — отметил он, добавив, что стороны наметили как проблемные вопросы, так и пути их решения.

Мероприятие состоялось 11—12 февраля, его участники ознакомились с производственными возможностями ОПК и запросами нефтегазовой отрасли в технологических решениях на ближайшую перспективу.