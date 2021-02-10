Россия выплатила Белоруссии все компенсации за грязную нефть

Короткая ссылка
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона выполнила обязательства по выплате компенсации Минску за попадание в белорусский трубопровод грязной нефти в апреле 2019 года.

«Россия, услышав запрос белорусской стороны, выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году. Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую грязную нефть», — сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с этим посол добавил, что в декабре 2020 года между российской и белорусской сторонами были заключены все необходимые соглашения по поставкам нефти.

В феврале 2020 года зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что стороны подписали протокол о компенсации издержек в связи с поставками грязной нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить