Россия выплатила Белоруссии все компенсации за грязную нефть

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона выполнила обязательства по выплате компенсации Минску за попадание в белорусский трубопровод грязной нефти в апреле 2019 года.

«Россия, услышав запрос белорусской стороны, выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году. Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую грязную нефть», — сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с этим посол добавил, что в декабре 2020 года между российской и белорусской сторонами были заключены все необходимые соглашения по поставкам нефти.

В феврале 2020 года зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что стороны подписали протокол о компенсации издержек в связи с поставками грязной нефти.