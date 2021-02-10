Россия выплатила Белоруссии все компенсации за грязную нефть
«Россия, услышав запрос белорусской стороны, выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году. Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую грязную нефть», — сказал он в интервью РИА Новости.
Вместе с этим посол добавил, что в декабре 2020 года между российской и белорусской сторонами были заключены все необходимые соглашения по поставкам нефти.
В феврале 2020 года зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что стороны подписали протокол о компенсации издержек в связи с поставками грязной нефти.