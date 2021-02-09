В МВФ оценили влияние российской вакцины на экономику России

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Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) подготовили доклад, в котором говорится, что эффективность российской вакцины может способствовать более быстрому, чем прогнозировалось, восстановлению экономики России.
В МВФ оценили влияние российской вакцины на экономику России
  • Reuters

«Наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии, и вполне возможно, что эффект доверия и отложенный спрос приведут к более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению после того, как пандемия стихнет. Во всём этом ключевое значение будет иметь эффективное применение вакцины», — отмечается в докладе.

Согласно прогнозу фонда, восстановление экономики России ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии отступит и вакцины от COVID-19 станут широко доступны.

Также взятие под контроль пандемии, по мнению МВФ, приведёт к тому, что «объёмы сокращения добычи нефти будут постепенно уменьшаться в соответствии с соглашением ОПЕК+».

Ранее в МВФ оценили устойчивость экономики России к пандемии.

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