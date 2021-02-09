В МВФ оценили влияние российской вакцины на экономику России
- Reuters
«Наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии, и вполне возможно, что эффект доверия и отложенный спрос приведут к более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению после того, как пандемия стихнет. Во всём этом ключевое значение будет иметь эффективное применение вакцины», — отмечается в докладе.
Согласно прогнозу фонда, восстановление экономики России ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии отступит и вакцины от COVID-19 станут широко доступны.
Также взятие под контроль пандемии, по мнению МВФ, приведёт к тому, что «объёмы сокращения добычи нефти будут постепенно уменьшаться в соответствии с соглашением ОПЕК+».
Ранее в МВФ оценили устойчивость экономики России к пандемии.