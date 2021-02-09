Эксперт оценил перспективы развития ЕАЭС

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют обеспечить свободное передвижение капитала, услуг, товаров и рабочей силы.
Эксперт оценил перспективы развития ЕАЭС
  • © Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Заявление премьер-министра очень своевременно в связи с тем, что наконец-то состоялась первая встреча правительственной комиссии после 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, стратегия развития ЕАЭС смотрится интересно, но возникают вопросы о перспективах.

«Слова Михаила Мишустина — подтверждение готовности российской стороны к действиям в рамках существующей стратегии», — отметил эксперт.

Как добавил Масленников, это важно и странам выгодно реализовывать приоритетные проекты, а для этого нужно выстраивать долговременные стратегические отношения с ближайшими соседями — партнёрами.

«Россия заинтересована в этом и намерена продолжать действовать по всем дорожным картам, принятым ранее», — заключил он.

Ранее сообщалось, что следующий саммит ЕАЭС пройдёт в Казахстане в мае.

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