Эксперт оценил перспективы развития ЕАЭС
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«Заявление премьер-министра очень своевременно в связи с тем, что наконец-то состоялась первая встреча правительственной комиссии после 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, стратегия развития ЕАЭС смотрится интересно, но возникают вопросы о перспективах.
«Слова Михаила Мишустина — подтверждение готовности российской стороны к действиям в рамках существующей стратегии», — отметил эксперт.
Как добавил Масленников, это важно и странам выгодно реализовывать приоритетные проекты, а для этого нужно выстраивать долговременные стратегические отношения с ближайшими соседями — партнёрами.
«Россия заинтересована в этом и намерена продолжать действовать по всем дорожным картам, принятым ранее», — заключил он.
Ранее сообщалось, что следующий саммит ЕАЭС пройдёт в Казахстане в мае.