Аналитик дал прогноз курса рубля

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз относительно курса рубля.
Аналитик дал прогноз курса рубля
  • Reuters

«В условиях проявившегося снижения спроса на российские ОФЗ и отсутствия важных запланированных событий 8 февраля диапазон колебаний курса может составить 74,3—75 рублей за доллар и 89,4—90,3 рубля за евро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в целом лейтмотивом недели останутся ситуация с вакцинацией и локдаунами в мире, степень склонности к рискам на рынках, развитие риторики по антироссийским санкциям.

Как считает Гойхман, наиболее вероятный коридор изменения курса на неделю широк: 73,2—76,1 рубля за доллар и 88,7—91,3 рубля за евро.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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