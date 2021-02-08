Аналитик дал прогноз курса рубля

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз относительно курса рубля.

«В условиях проявившегося снижения спроса на российские ОФЗ и отсутствия важных запланированных событий 8 февраля диапазон колебаний курса может составить 74,3—75 рублей за доллар и 89,4—90,3 рубля за евро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в целом лейтмотивом недели останутся ситуация с вакцинацией и локдаунами в мире, степень склонности к рискам на рынках, развитие риторики по антироссийским санкциям.

Как считает Гойхман, наиболее вероятный коридор изменения курса на неделю широк: 73,2—76,1 рубля за доллар и 88,7—91,3 рубля за евро.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.