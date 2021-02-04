Минэкономразвития ожидает восстановления доходов россиян к концу года

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Минэкономразвития рассчитывает, что доходы россиян восстановятся во второй половине 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».
Минэкономразвития ожидает восстановления доходов россиян к концу года
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Он отметил, что постепенно снимается режим ограничений, возвращается спрос.

«Вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдёт в основном в III—IV кварталах», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, российская экономика вступила в фазу активного восстановления. Среди индикаторов этого он назвал данные контрольно-кассовой техники по обороту, рост НДФЛ, НДС и кредитования.

Ранее в Росстате сообщили, что, согласно первой оценке, ВВП России по итогам 2020 года снизился на 3,1%.

В Минэкономразвития заявили, что показатель в текущем году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации населения.

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