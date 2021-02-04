Минэкономразвития ожидает восстановления доходов россиян к концу года
- globallookpress.com
Он отметил, что постепенно снимается режим ограничений, возвращается спрос.
«Вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдёт в основном в III—IV кварталах», — цитирует министра ТАСС.
По его словам, российская экономика вступила в фазу активного восстановления. Среди индикаторов этого он назвал данные контрольно-кассовой техники по обороту, рост НДФЛ, НДС и кредитования.
Ранее в Росстате сообщили, что, согласно первой оценке, ВВП России по итогам 2020 года снизился на 3,1%.
В Минэкономразвития заявили, что показатель в текущем году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации населения.