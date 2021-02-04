Томская область экспортировала продукцию АПК на $49 млн в 2020 году

Томская область в 2020 году экспортировала продукцию агропромышленного комплекса на $49,26 млн, что в 1,9 раза превышает показатель 2019-го.

Об этом сообщает издание vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Товары поступают в 47 стран. В числе лидеров — Китай ($30 млн), Казахстан ($3,7 млн) и Нидерланды ($3,6 млн).

За рубеж поставляются напитки, в том числе соки и минеральные воды, а также мука, орехи, консервированные продукты из мяса и овощей и другая продукция.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.