Томская область экспортировала продукцию АПК на $49 млн в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает издание vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Товары поступают в 47 стран. В числе лидеров — Китай ($30 млн), Казахстан ($3,7 млн) и Нидерланды ($3,6 млн).
За рубеж поставляются напитки, в том числе соки и минеральные воды, а также мука, орехи, консервированные продукты из мяса и овощей и другая продукция.
Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.