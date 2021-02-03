Эксперт рассказал, как отмена льготной ипотеки скажется на рынке недвижимости

Риелтор Константин Барсуков высказал мнение, что завершение программы льготной ипотеки вряд ли будет способствовать снижению цен на жильё в России.

«Если программу льготной ипотеки завершить, то, скорее всего, цены не понизятся», — сказал в беседе с телеканалом «360» Барсуков.

Также он призвал государство помогать молодым семьям. По его словам, ипотека на будущее жильё — это сомнительная социальная помощь. Он заявил, что государство могло бы понижать ключевую ставку.

«Ведь строительство жилья — это долговременный процесс, а семьи нуждаются в нём прямо сейчас. Семьям с большим количеством человек нужно здесь и сейчас расширяться. Они уже родили ребёнка, и ждать, когда эта квартира достроится, они не могут», — отмечает Барсуков.

Как ранее сообщали «Известия», Россельхозбанк по итогам 2020 года выдал более 74 тыс. ипотечных кредитов, что почти в два раза больше, чем годом ранее.