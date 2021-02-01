В АРБ оценили ситуацию с кредитными историями

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Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян оценил ситуацию с кредитными историями.
В АРБ оценили ситуацию с кредитными историями
  • РИА Новости

«Банки понимают, что безответственное поведение по отношению к кредитным организациям — это не вина людей: из-за пандемии они неожиданно для себя оказались в сложной ситуации. У тех, кто начнёт возобновлять работу своего бизнеса в условиях жёсткого отношения со стороны банков, безусловно, есть шанс восстановить свою хорошую кредитную историю», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, учитывается поведение заёмщика на протяжении не трёх месяцев, а за последние несколько лет.

Как отметил Тосунян, это не значит, что банки откажут, это значит, что условия кредитования могут стать более жёсткими с точки зрения залогов и ставок.

Ранее генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с автокредитами в России.

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