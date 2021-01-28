Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля в начале 2021 года

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин оценил ситуацию с курсом рубля в начале 2021 года.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля в начале 2021 года
  • © Alexander NEMENOV / AFP

«Рубль с начала января проявляет относительную курсовую стабильность, торгуясь в паре с долларом США в коридоре 73—76, с евро — 89—92. Российская валюта получила поддержку в виде повышения ценовой конъюнктуры нефти в районе $55—56 за баррель», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, основным фактором давления на рубль и долговой рынок России стала геополитическая ситуация и усиление неопределённости, в том числе в свете смены президентской власти в Соединённых Штатах.

«По нашим оценкам, в условиях сохранения внешних рисков на сдержанном уровне и ценовой конъюнктуры в нефти вблизи текущих значений курс рубля к доллару в ближайшие недели может формироваться в пределах 73—77 рублей, к евро — 89—92,5 рубля», — сказал Бахтин.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с газетой «Известия» оценил влияние различных экономических факторов на курс рубля.

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