Экономист описал сценарии развития ситуации на рынке валют

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов оценил влияние различных экономических факторов на курс рубля.

В беседе с «Известиями» он заявил, что рубль может укрепиться до 72—74 в паре с долларом и до 90 — в паре с евро.

«Стоит надеяться, что проведение массовой вакцинации будет идти более быстрыми темпами, что позитивно отразится на всех процессах глобальной экономики, в том числе поддержит рубль», — сказал Артём Тузов.

В то же время он отметил, что существует альтернативный вариант развития мировой экономики, когда активная санкционная риторика, принятие конкретных ограничительных мер, усиление глобальной рецессии и снижение нефтяных цен могут привести к тому, что рубль начнёт торговаться у отметки 77—78 в паре с долларом и на уровне 93—94 в паре с евро, добавил специалист.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.