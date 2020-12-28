Аналитик дала прогноз по курсу рубля в январе

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова дала прогноз по курсу рубля в январе.

«В январе доллар может торговаться в диапазоне 73—76 рублей, евро — 88—92 рубля», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, более комфортным диапазоном для американской валюты видятся рамки 77—78 рублей.

«К ним рынок позже и будет стремиться», — прогнозирует эксперт.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.