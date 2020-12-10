В Подмосковье бюджет на 2020—2022 годы пересмотрен из-за COVID-19

Подмосковный бюджет на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов пересмотрели. В региональном парламенте уточнили его параметры в связи с пандемией коронавируса.

Как передаёт телеканал «360», Мособлдума внесла изменения в соответствующий закон, сообщили в пресс-службе областного Минэкономики и финансов. Они необходимы, чтобы распределить расходы Подмосковья по приоритетам в условиях распространения COVID-19.

На борьбу с COVID-19 и другие цели из резервного фонда правительства Российской Федерации поступит 1,9 млрд рублей.

На 7,2 млрд увеличили расходы по программе «Здравоохранение Подмосковья» — до 185,2 млрд рублей. В них учли федеральные средства на выплаты врачам и медперсоналу, увеличили и затраты на содержание коронавирусных госпиталей в связи с текущей ситуацией по заболеваемости. Общий объём расходов на COVID-19 увеличен на 2,9 млрд — до 53,9 млрд рублей.