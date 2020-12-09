Эксперт дал прогноз по курсу биткоина

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов дал прогноз по курсу биткоина.

«Сейчас биткоину не хватает ускорения, чтобы достигнуть отметок $21,5—23,5 тыс. Если он дойдёт до $20 тыс. и к тому моменту будет мало желающих продавать криптовалюту, то курс вполне может устремиться к $25 тыс.», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, чем дольше стоимость биткоина будет колебаться перед отметкой в $20 тыс., тем выше вероятность, что он станет дешеветь — сначала до $17,5 тыс., а если пробьёт и этот уровень, то до $13,2—13,7 тыс.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.