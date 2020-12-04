Международная неделя бизнеса пройдёт 8—11 декабря в Уфе

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Международная неделя бизнеса состоится 8—11 декабря в Уфе.
Международная неделя бизнеса пройдёт 8—11 декабря в Уфе
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Среди участников — зампред правительства России Марат Хуснуллин и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Мы ожидаем много федеральных спикеров, которые соберутся в Уфе офлайн и онлайн, чтобы обсудить те проблемы, с которыми столкнулись все сферы бизнеса в коронавирусный период», — заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Деловая программа будет посвящена теме малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС, предпринимательству в России, туризму, экономике и экспорту.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о поддержке молодёжного предпринимательства.

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