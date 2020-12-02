Аналитик прокомментировал ситуацию на рынке валют

Главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман проанализировал возможные последствия от решений заседания ОПЕК+, а также дал прогноз по курсам валют в начале 2021 года.

Прогноз Марка Гойхмана публикует «Российская газета».

Ожидалось, что на заседании министров стран ОПЕК+ будет принято решение об отсрочке повышения добычи нефти с января 2021 года на три месяца. Однако ОАЭ на встрече заявили, что необходимо увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки уже с 1 января. Это вызывает определённое давление на нефтяные цены, которые от уровней около $49 за баррель Brent отошли к рубежам $47,5, указывает эксперт.

В среду, 2 декабря, наиболее вероятный диапазон движения российской валюты: 75,1—76,5 рубля за доллар и 90,7—91,5 рубля за евро.

В начале 2021 года вероятно действие некоторых драйверов, ослабляющих рубль, однако они могут оказаться не столь значимыми по сравнению с общей склонностью к рискам на рынках, ситуацией с пандемией, использованием вакцин, конъюнктурой спроса и предложения энергоносителей, санкционной риторикой, состоянием экономики страны, спросом инвесторов на российские активы, считает Гойхман.

Он указал, что изменчивость и противоречивость данных факторов создаёт возможности широкого движения курса рубля в ещё более масштабном диапазоне 73—80 рублей за доллар и 88—94 рубля за евро.

Ранее эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции золота в мировой экономике.