Вучич сообщил о скором завершении сербского участка «Турецкого потока»

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» могут быть завершены в течение нескольких дней.
Вучич сообщил о скором завершении сербского участка «Турецкого потока»
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«У нас есть соглашения с «Газпромом», мы сделаем всё, что необходимо. И насколько я слежу за этим очень плотным графиком работы, всё идет хорошо. Всё идёт очень интенсивно, завершаем через несколько дней», — цитирует его ТАСС.

В марте глава МИД Сербии Ивица Дачич отметил попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.

В начале 2020 года Вучич выразил надежду на то, что Сербия получит первый газ из «Турецкого потока» до конца года.

По его словам, ежегодный доход страны от участия в проекте может составить $185 млн.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики.

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