Экспорт мясной продукции предприятий Москвы вырос на 47% с начала года

Экспорт мясной продукции предприятий Москвы вырос почти на 47% с начала 2020 года. Он составил $66,23 млн.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Столичный экспорт мясной продукции устойчиво растёт последние три года: в 2018 году он вырос на 27,6%, в 2019 году показатель увеличился ещё на 25,59% и составил $71,99», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, почти половина экспорта приходится на мясо и субпродукты птицы. Их доля составила $32,68 млн.

В этом году покупателями столичных мясных продуктов стали 23 страны, среди которых Казахстан, Китай, Иран, Гонконг и Белоруссия.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.