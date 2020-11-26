СМИ: Российские банки стали реже закрывать отделения

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С мая по конец сентября 2020 года количество банковских офисов в России сократилось с 19 785 до 19 618, то есть приблизительно на 0,8%. За предыдущие полгода отделений стало меньше на 1,3%.

Об этом сообщает газета «Известия». В банках из топ-30 подтвердили такой тренд и отметили, что развивают дистанционные каналы взаимодействия с клиентами и онлайн-сервисы, оптимизируют сеть отделений, делают их более технологичными и не намерены уменьшать число офисов в этом году.

В частности, в ВТБ заявили, что открыли 29 новых отделений во время пандемии. Газпромбанк собирается увеличить сеть на 48 офисов в крупных городах, Новикомбанк — на четыре, Россельхозбанк также планирует расширять присутствие в регионах.

В пяти банках сообщили о закрытии офисов в 2020 году и связали это с оптимизацией сети и устранением дублирующих отделений. Закрытие точек сети продаж не связано с пандемией, сказали в пресс-службе банка «Зенит».

О продолжении реструктуризации офисов заявили в Сбере. Там не закрывали отделения в прошлом году и не намерены сокращать их в будущем. Банк не сокращает свою сеть, а начинает предлагать в офисах новые форматы обслуживания, например, подключение к мобильному оператору, онлайн-кинотеатру.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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