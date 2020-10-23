Объём кредитования населения в России вырос на 12% за год
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные на 1 сентября 2020 года, представленные на сайте ЦБ.
По имеющейся информации, кредиты физлиц активно увеличиваются с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. Из отчёта регулятора следует, что ключевым драйвером роста розничного портфеля банков по-прежнему является ипотека.
Как оценивают в ЦБ, сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц составила 915,6 млрд рублей (против 815,2 млрд годом ранее).
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.