Объём кредитования населения в России вырос на 12% за год

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Объём кредитования населения в России вырос примерно на 12%, до 19,06 трлн — против прошлогодних 16,8 трлн.
Объём кредитования населения в России вырос на 12% за год
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные на 1 сентября 2020 года, представленные на сайте ЦБ.

По имеющейся информации, кредиты физлиц активно увеличиваются с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. Из отчёта регулятора следует, что ключевым драйвером роста розничного портфеля банков по-прежнему является ипотека.

Как оценивают в ЦБ, сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц составила 915,6 млрд рублей (против 815,2 млрд годом ранее).

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.

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