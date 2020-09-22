В Татарстане запустили мобильное приложение для самозанятых

В Татарстане запустили мобильное приложение «Транскрипт», предназначенное для самозанятых.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.

Сервис позволяет загружать, получать, подписывать и отправлять документы в электронном виде. Он также принимает входящие документы на подписание от заказчиков, показывает уведомления о новых полученных документах, сохраняет историю документооборота.

Приложение представили 19 сентября на форуме для самозанятых.

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