В Татарстане запустили мобильное приложение для самозанятых
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.
Сервис позволяет загружать, получать, подписывать и отправлять документы в электронном виде. Он также принимает входящие документы на подписание от заказчиков, показывает уведомления о новых полученных документах, сохраняет историю документооборота.
Приложение представили 19 сентября на форуме для самозанятых.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.