В Оренбургской области выдали кредиты на 94,6 млрд рублей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное отделение Банка России.
«В том числе объём ипотечного жилищного кредитования населения вырос на 16% — оренбуржцы оформили ипотеку на 20,8 млрд рублей», — заявили в отделении.
Там отметили, что такая динамика связана в том числе со снижением ставок по кредитам — на это повлияло последовательное уменьшение ключевой ставки, которое проводил ЦБ в предыдущие месяцы.
Общий объём кредитного портфеля населения на 1 августа составил 236,6 млрд рублей (+12% за год).
Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.