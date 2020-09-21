В Оренбургской области выдали кредиты на 94,6 млрд рублей с начала года

В Оренбургской области выдали кредиты на 94,6 млрд рублей с начала 2020 года, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное отделение Банка России.

«В том числе объём ипотечного жилищного кредитования населения вырос на 16% — оренбуржцы оформили ипотеку на 20,8 млрд рублей», — заявили в отделении.

Там отметили, что такая динамика связана в том числе со снижением ставок по кредитам — на это повлияло последовательное уменьшение ключевой ставки, которое проводил ЦБ в предыдущие месяцы.

Общий объём кредитного портфеля населения на 1 августа составил 236,6 млрд рублей (+12% за год).

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.