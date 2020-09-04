Аналитик рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

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Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
Аналитик рассказал о факторах, влияющих на курс рубля
  • РИА Новости

«Из фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рубль, стоит отметить, что нефть пока удерживает уровень выше $40 за баррель. Плюс мы наблюдаем некоторое сохранение спроса на рисковые активы, в связи с чем более адекватным для пары доллар — рубль выступает коридор 70—75 рублей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если не будет ухудшения на внешних рынках, то можно ожидать, что пара вернётся в этот диапазон.

Как отметил Зварич, повода для существенного ослабления российской валюты на данный момент не наблюдается.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.

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