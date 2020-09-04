В Союзе виноградарей и виноделов оценили ситуацию с урожаем

Короткая ссылка
Глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович оценил ситуацию с урожаем.
В Союзе виноградарей и виноделов оценили ситуацию с урожаем
  • Pixabay

«Нужно понимать, что сейчас начало уборки урожая и виноградники во многом пострадали из-за засухи. Несмотря на то что ягода висит, она не такая тяжёлая и не такая налитая. В целом ряде регионов идёт недобор урожая», — заявил он в беседе с Nation News.

Вместе с тем, как отметил эксперт, страна очень большая, есть Дагестан, Крым, места, где влага была, поэтому окончательные выводы можно будет сделать после уборки.

«То, что мы соберём урожай меньше, чем в прошлом году, очевидно», — добавил Попович.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты Роскачества составили рейтинг ликёрных вин, произведённых из российского винограда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить