В Союзе виноградарей и виноделов оценили ситуацию с урожаем

Глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович оценил ситуацию с урожаем.

«Нужно понимать, что сейчас начало уборки урожая и виноградники во многом пострадали из-за засухи. Несмотря на то что ягода висит, она не такая тяжёлая и не такая налитая. В целом ряде регионов идёт недобор урожая», — заявил он в беседе с Nation News.

Вместе с тем, как отметил эксперт, страна очень большая, есть Дагестан, Крым, места, где влага была, поэтому окончательные выводы можно будет сделать после уборки.

«То, что мы соберём урожай меньше, чем в прошлом году, очевидно», — добавил Попович.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты Роскачества составили рейтинг ликёрных вин, произведённых из российского винограда.