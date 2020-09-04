Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что для внутренней экономики в настоящее время выгодно снижение российской валюты.

«Местные производители теперь могут производить дешевле и экспортировать дешевле, получая конкурентное преимущество, например, когда они вывозят свою продукцию в Китай. Потому что здесь они платят в подешевевших рублях, а получают (прибыль) в подорожавших долларах», — пояснил эксперт.

Как прогнозирует Калугин, рубль, скорее всего, вновь подорожает и в будущем вернётся к отметке 72 рубля за доллар.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.