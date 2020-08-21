Эксперт оценил влияние пандемии на экономику

Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику.

«Действительно, ситуация со спросом и предложением сильно разбалансирована — явно видно, что россияне предпочитают экономить и откладывать крупные покупки», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Буева, единственное, в чём граждане себе не отказывают после снятия ограничений, — это отдых.

Как считает эксперт, предпринимательским кругам и обществу необходима база для выравнивания спроса и предложения.

Ранее, как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.