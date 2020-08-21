Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля осенью
- РИА Новости
В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что один из факторов — российский бюджет.
«Во-вторых, валютная выручка. Вторая половина года — традиционный сезон поступления валютной выручки экспортёрам. И чем сильнее доллар, тем больше рублёвой массы поступает экспортёрам», — пояснил Файнман.
Третьим фактором эксперт считает сезонность.
«Для бюджета комфортный курс находится в коридоре 74—76 рублей за доллар, и мы видим на протяжении последнего месяца тенденцию рубля закрепиться на этих уровнях», — добавил эксперт.
Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.