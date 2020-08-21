Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля осенью

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Эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман рассказал о факторах, влияющих на курс рубля осенью.
Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля осенью
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что один из факторов — российский бюджет.

«Во-вторых, валютная выручка. Вторая половина года — традиционный сезон поступления валютной выручки экспортёрам. И чем сильнее доллар, тем больше рублёвой массы поступает экспортёрам», — пояснил Файнман.

Третьим фактором эксперт считает сезонность.

«Для бюджета комфортный курс находится в коридоре 74—76 рублей за доллар, и мы видим на протяжении последнего месяца тенденцию рубля закрепиться на этих уровнях», — добавил эксперт.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.

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